Волшебная разница: в социальных сетях строят теории о «потерянных» тоннах петербургских отходов

Есть инструмент по контролю за перевозчиками – QR-коды. Теперь данные сложно подделать. Фото: pixabay

Есть инструмент по контролю за перевозчиками – QR-коды. Теперь данные сложно подделать. Фото: pixabay

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Северной столице занижали официальные данные по объему вывозимых в Ленобласть мусора: раньше речь шла о 1,7 млн тонн в год, сейчас – о 2,3 млн тонн. Появились три версии произошедшего.

Первая версия. Хозяин компании «Леноблтранс» Илья Варфоломеев считает, что это Петербург решил привести цифры в порядок, сообщает Online47. Раньше Северная столица занижала показатели: так было выгоднее общаться с властями Ленобласти, куда увозят все отходы.

Вторая версия. Некоторые СМИ считают, что занижение цифр перестало иметь смысл. В Ленобласти всерьёз взялись за борьбу со свалками. Есть инструмент по контролю за перевозчиками – QR-коды. Теперь данные сложно подделать.

Третья версия. СМИ задаются вопросами: почему так открыто повысили цифры и с чего вдруг решили открыть эти данные? Почему не опасаются вопросов о том, куда девались деньги за эти неучтенные 600 тысяч тонн мусора? Находят ответ: а просто кто-то рассчитывает всё заболтать.

В Петербурге ежегодно производится 1,4 млн тонн мусора. Если провести простой пересчет, исходя из данных численности населения и норматива комитета по тарифам, то итоговая цифра составит 2 млн тонн — на 30% больше официальных данных Комблага.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 260 свалок ликвидировали в Петербурге в 2020 году.