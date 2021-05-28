260 свалок ликвидировали в Петербурге в 2020 году

260 свалок ликвидировали в Петербурге в 2020 году
В 2020 году в городе на Неве началась ликвидация накопленного вреда природе. Это Приморская, Кронштадтская, Яблоновская и другие свалки. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В Северной столице построена мощная система коллекторов и очистных сооружений, а также проводятся работы по ликвидации крупных и мелких свалок.

С пуском весной Охтинского коллектора уровень очистки воды достиг практически 100%, сообщает Смольный. Вопросы экологии Петербург решает вместе Балтийскими странами. Проблемы экологии устраняются с соседними регионами.

В 2020 году в городе на Неве началась ликвидация свалок. Это Приморская, Кронштадтская, Яблоновская и другие свалки.

Сам Петербург убирает небольшие свалки. В прошлом году из 339 ликвидировали 260.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов. В Ленобласти с незаконной свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов. Разбросанные черепа скота были обнаружены на незаконном мусорном полигоне между деревнями Лаголово и Телези.

2020 год итоги ликвидация свалок свалки экология


 

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