Со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов

Со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов
На свалке найдены отрубленные коровьи головы. Фото: Pixabay

В Ленобласти с незаконной свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов.

Разбросанные черепа скота были обнаружены на незаконном мусорном полигоне между деревнями Лаголово и Телези. Они находились среди остального мусора. Комитет Госэконадзора обещал оперативно разобраться с ситуацией.

Как сообщила пресс-служба правительства 47-го региона, в первый день прибыли правоохранители и составили необходимые документы, которые направят в органы надзора для установления и привлечения виновных. Во второй день коровьи головы вывезли. Также была проведена дезинфекция территории.

В скором времени вывезенные останки сожгут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что местные жители жаловались на ужасный запах, исходящий от свалки в Ленобласти.

Ломоносовский район незаконная свалка черепа


 

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