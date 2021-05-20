Со свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов

В Ленобласти с незаконной свалки в Ломоносовском районе вывезли более 100 кг коровьих голов.

Разбросанные черепа скота были обнаружены на незаконном мусорном полигоне между деревнями Лаголово и Телези. Они находились среди остального мусора. Комитет Госэконадзора обещал оперативно разобраться с ситуацией.

Как сообщила пресс-служба правительства 47-го региона, в первый день прибыли правоохранители и составили необходимые документы, которые направят в органы надзора для установления и привлечения виновных. Во второй день коровьи головы вывезли. Также была проведена дезинфекция территории.

В скором времени вывезенные останки сожгут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что местные жители жаловались на ужасный запах, исходящий от свалки в Ленобласти.