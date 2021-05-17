В Ломоносовском районе местные жители нашли гниющие коровьи головы

В Ломоносовском районе Ленинградской области на свалке были обнаружены отрубленные коровьи головы, которые уже разлагаются. Об этом сообщает «78.ru».

Кроме того, ситуация не только оскорбляет эстетический вкус местных, но и является неприятным фактором в плане запаха. Со свалки идет очень неприятный запах.

Черепа, которые находятся в чёрных полиэтиленовых пакетах были найдены на свалке, которая находится между деревнями Лаголово и Телези.

В данный момент администрации деревень и Комитет государственного экологического надзора области проверяют полученную информацию и стараются выясняют, каким образом коровьи головы попали на свалку.

Также сообщается, что на место происшествия выехал инспектор.

Помимо прочего будут приниматься меры по поиску собственника земли и возложению на него обязанности по уборке данной свалки.

Также Gazeta.SPb писала, что очевидцы заметили, как в Красногвардейском районе в кустах ГАЗель сбрасывает мусор.