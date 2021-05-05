Очевидцы заметили, как в Красногвардейском районе в кустах ГАЗель сбрасывает мусор

Очевидцы заметили, что из газели вывозят мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Очевидцы заметили, что из газели вывозят мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города была замечена ГАЗель, которая, по словам очевидца, сбрасывала мусор. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы на Шафировском проспекте очевидец увидел, как белая ГАЗель сбрасывает мусор на землю.

На кадрах, сделанных пользователем Сети заметно, что за автомобильным ограждением в ветвях стоит газель, а вокруг нее большое количество разнообразного мусора.

В комментариях отмечается, что такую кучу отходов невозможно было бы создать за один раз. Вероятно, в это место выбрасывают мусор не в первые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Невском районе в промзоне Уткина Заводь внезапно выросла куча мусора.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге в Московском районе и Стрельне очистили от мусора гидротехнические сооружения.