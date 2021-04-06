В Петербурге в Московском районе и Стрельне очистили от мусора гидротехнические сооружения

В Петербурге в Московском районе и Стрельне очистили от мусора гидротехнические сооружения
Специалисты на лодке, используя специальное оборудования они очистили сороудерживающие решётки. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Специалисты «Ленводхоза» 5 апреля убрали мусор, который застрял в охранной зоне Деривационного канала в Стрельне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Сотрудники организации оценили техническое состояние гидротехнического сооружения (ГТС). Затем на лодке, используя специальное оборудование, они очистили сороудерживающие решётки.

Так канал будет работоспособен и проточен.

Очистили от мусора гидротехнические сооружения. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

Кроме того, рядом с ГТС убрали плавающие стволы деревьев. Бревна тросом вытащили из воды и увезли, чтобы утилизировать.

Известно, что работы проводили на водоотводе в Московском районе Петербурга, на пересечении Пулковского и Петербургского шоссе.

В этом районе также обкололи остатки льда, это было сделано также для обеспечения проточности воды, таким образом работники исключили возможность подтопления и затопления прилегающих территорий.

Специалисты отмечают, что большая часть мусора разносится с помощью ветра и приходит вместе с талой водой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге от мусора чистят Крюков канал.

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