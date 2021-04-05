В Петербурге от мусора чистят Крюков канал

В Петербурге от мусора чистят Крюков канал
Реку приведут в порядок. Фото: Pixabay

Водоем избавят от мусора: досок, бутылок и банок.

Первый заместитель генерального директора ГУП «Экострой» Николай Тихомиров заявил, что в течение дня должны привести в порядок Крюков канал. На загрязнение водного объекта обратили внимание горожане, которые заметили скопление досок, бутылок и банок. Об этом пишет 78.ru.

Тихомиров заверил, что мусор должны убрать за сегодняшний день. Он объяснил, что сейчас происходит весенний паводок, в связи с чем в воду попадает весь накопленный мусор. Поэтому специалисты усиленно убирают водоемы, то же касается Крюкова канала.

Ожидается, что в 2021 году приведут в порядок 334 водных объекта Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина погиб после падения в воду с набережной Обводного канала.

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