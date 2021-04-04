Мужчина погиб после падения в воду с набережной Обводного канала

Мужчина погиб после падения в воду с набережной Обводного канала
Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. Фото: vk.com/spb_today

Мужчина упал в воду с набережной Обводного канала и погиб.

«Кого-то вытаскивают из Обводного канала рядом с Московским проспектом», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

По словам очевидцев, спасти мужчину не удалось. Водолазы достали тело из воды.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что днем 25 сентября, около полудня, на платформе станции петербургской подземки «Обводный канал» нетрезвый мужчина остановил движение поездов, спрыгнув на рельсы.

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