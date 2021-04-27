В Петербурге в промзоне Уткина Заводь внезапно выросла куча мусора

В Петербурге в промзоне Уткина Заводь внезапно выросла куча мусора
Внезапно образовавшаяся гора мусора. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе внезапно образовалась куча мусора. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невской районе Северной столицы в 3-ем Рабочем проезде пользователь Сети снял видео, как прямо по посередине дороги появилась большая куча мусора.

Сообщается, что гора отходов выросла в промзоне Уткина Заводь.

В комментариях к посту об этом инциденте пишут, что это уже не первый случай внезапно выросшей свалки.

При этом люди в группе «ВКонтакте» не переставали удивляться, как можно было такое устроить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незаконная свалка у Финского залива может навредить здоровью жителей Петербурга. Так, несанкционированный сброс строительных отходов в районе Угольной гавани может отрицательно повлиять на здоровье жителей близлежащих домов.

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