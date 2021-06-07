В Минздраве назвали стоимость вакцины «Спутник V»

В Минздраве назвали стоимость вакцины &#171;Спутник V&#187;
Мурашко заявил, что "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» вместе с доставкой стоит около 900 рублей. Для россиян препарат закупает правительство.

По словам главы Минздрава, пандемия коронавируса вызвала дополнительные расходы. В первую очередь это расходы на массовую вакцинацию населения.

«Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», — заявил Мурашко в беседе с РИА Новости.

Министр отметил, что всего для россиян закупили уже более 30 млн доз отечественной вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. По словам Мурашко, состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

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