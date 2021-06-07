В 2021 году на гранты городским СМИ направят более 142 миллионов рублей

В 2021 году на гранты городским СМИ направят более 142 миллионов рублей
Приоритетные направления в 2021 году - выборы в госдуму, чемпионат Европы по футболу и Всероссийская перепись населения. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято постановление о предоставлении в этом году субсидий в виде грантов для возмещения затрат в сфере СМИ.

В 2021 году на предоставление субсидий выделят 142 миллионов рублей. Это значительно больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба Смольного. Приоритетные направления в 2021 году — выборы в госдуму, чемпионат Европы по футболу и Всероссийская перепись населения.

Беглов отметил, что Петербург будет поощрять тех, кто рассказывает о борьбе с COVID-19 и важности прививочной кампании. Губернатор заявил, что СМИ стали настоящими помощниками в этих направлениях.

Отдельными сферами для получения грантов станут повышение финансовой грамотности населения и цифровая безопасность. Город отметит и тех, кто освещают борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Так в этом году поддержат проекты по 13 приоритетным темам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов на ПМЭФ рассказал о необходимости гармонично развивать транспорт в Петербурге.

Александр Беглов гранты сми Смольный субсидии


 

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