Несовершеннолетняя мать с годовалым ребенком на руках ушла из дома и не вернулась

Пропавшие без вести девушка и ребенок теперь объявлены в розыск.
Работники правоохранительных органов в Новосибирске в данный момент устроили поисковые мероприятия, чтобы найти 17-летнюю девушку и ее сына, которому только год. Об этом сообщает 7 июня издание «Сиб.фм».
Маму с малышом «потеряли с радаров» вот уже как трое суток.
Александра Саутиева вместе со своим сыном Иваном 4 июня покинула дом в поселке Элитный Новосибирского района. После этого девушка и маленький мальчик так и не возвращались.
Районная полиция просит жителей сообщить правоохранителям, если кто-то узнает любую информацию о пропавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.