Несовершеннолетняя мать с годовалым ребенком на руках ушла из дома и не вернулась

Несовершеннолетняя мать с годовалым ребенком на руках ушла из дома и не вернулась
Полиция розыскивает девушку и ребенка из Новосибирска. Фото: pixabay

Пропавшие без вести девушка и ребенок теперь объявлены в розыск.

Работники правоохранительных органов в Новосибирске в данный момент устроили поисковые мероприятия, чтобы найти 17-летнюю девушку и ее сына, которому только год. Об этом сообщает 7 июня издание «Сиб.фм».

Маму с малышом «потеряли с радаров» вот уже как трое суток.

Александра Саутиева вместе со своим сыном Иваном 4 июня покинула дом в поселке Элитный Новосибирского района. После этого девушка и маленький мальчик так и не возвращались.

Районная полиция просит жителей сообщить правоохранителям, если кто-то узнает любую информацию о пропавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.

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