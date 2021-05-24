В лесу Ленобласти трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились

В Ленинградской области вечером 23 мая в лесном массиве произошло чрезвычайное происшествие, имеющее счастливый конец.
В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» появилась информация, что в Тосненском районе Ленобласти, недалеко от деревни Поркузи, трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились.
Таким образом в городе Тосно были обнаружены пострадавшие. Их вывели и сопроводили до дома.
Стоит отметить, что ситуацию осложняла непогода. Более того в области был сильный ветер и проливные дожди.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в лесу Ленинградской области был найден мешок с ружьем и патронами.
Также Gazeta.SPb писала, что в Петербурге в лесопарке обнаружили труп мужчины.