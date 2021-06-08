Ученый уверен, что вести речь о третьей «волне» заболеваемости ковид-19 в России пока не стоит

Ученый уверен, что вести речь о третьей &#171;волне&#187; заболеваемости ковид-19 в России пока не стоит
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Несмотря на то, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в российских регионах растет, деятель науки объясняет, что на данном этапе не стоит говорить о третье «волне» COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации сейчас стабильная, хотя заметен несильный рост в некоторых регионах, поэтому вести речь о полном снятии ограничений пока не приходится. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН и доктор биологических наук Сергей Нетесов, сообщает издание «Сиб.фм».

Сергей Нетесов объяснил, что волны нет и ситуация более-менее стабильная, однако по регионам наблюдается слабый рост числа заболевших.

Специалист также заметил, что отменять масочный режим точно не стоит.

Помимо этого, медицинский работник уверенно заявил, что сделать вакцину против коронавируса необходимо, потому как смертность от ковида-19 по стране остается на уровне 3-4%. Данный показатель свидетельствует о том, что потери от коронавируса почти в 100 раз выше, чем от гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник V» вместе с доставкой стоит около 900 рублей. Для россиян препарат закупает правительство.

коронавирус пандемия третья волна коронавируса


 

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