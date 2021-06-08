В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии
В Петербурге ищут DevOps-инженера, который будет работать на удаленке за 250 тысяч рублей. Фото: pixabay

Аналитики рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в российских городах за июнь этого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Superjob, больше всех получает IT-архитектору в Москве. Со стажем больше шести лет его зарплата составляет до 300 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге ищут DevOps-инженера, который будет работать на удаленке за 250 тысяч рублей. В Самаре зарплата middle/senior PHP Backend программиста достигает 200 тысяч рублей. В Красноярске ведущему программисту «1С» готовы платить от 180 тысяч рублей, а в Новосибирске и Перми зарплата на этой должности составляет до 200 и 140 тысяч рублей соответственно.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий входят также врачи. В Красноярске заместитель главврача и врач-стоматолог-ортодонт могут получать 150 тысяч рублей и 100 тысяч рублей.

Что касается строителей, в Екатеринбурге руководитель проекта в строительную компанию может получат 120-150 тысяч в месяц. В Казани есть вакансия менеджера по развитию BIM-технологий с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заметно снизилась безработица.

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