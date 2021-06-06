В Петербурге заметно снизилась безработица

В Петербурге заметно снизилась безработица
Петербуржцам также стало проще найти работу. Фото: pixabay.com

Она сократилась почти на 60%.

Эксперты заявили о том, что в Санкт-Петербурге заметно снизилась безработица. Об этом сообщается в отчете «Петростата», опубликованном 6 июня.

На конец апреля 2021 года без работы в городе были около 54 тысяч человек. Примерно половина из них получали пособие. За месяц статус безработного получили 7,9 тысяч человек, что на 58% меньше, чем за аналогичный период в апреле 2020 года.

Также известно, что попытки найти работу чаще оказывались удачными, чем в прошлом году. Напоминаем, что в «Петростате» также подсчитали, что в Петербурге стали чаще умирать и реже рождаться, чем в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, кому в Петербурге готовы платить более полумиллиона рублей.

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