Стало известно, кому в Петербурге готовы платить более полумиллиона рублей

В городе нашлось сразу несколько вакансий с высокой зарплатой.

В Санкт-Петербурге полмиллиона рублей готовы платить техническому директору разработки продукта, аналитику-автоматизатору, директору по персоналу или, к примеру, управляющий транспортной компанией. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru по СЗФО.

Также высокие зарплаты предлагают ведущим инженерам по высокотехнологичному производству, гендиректорам, главному технологу ЗИФ. Известно, что за май на площадке разместили почти полторы тысячи вакансий с зарплатами выше 245 тысяч рублей. Многие работодатели ищут себе сотрудника из IT-сферы. Они рассчитывают найти кандидатами с внушительным опытом, но некоторые готовы сотрудничать даже с новичками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что определились самые редкие вакансии мая в Петербурге. Стоматологическая клиника ищет себе сторисмекера. FinTech нужен специалист, который будет искать для компании блогеров СНГ.