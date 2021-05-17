Определились самые редкие вакансии мая в Петербурге

FinTech нужен специалист, который будет искать для компании блогеров СНГ. Фото: unsplash

FinTech нужен специалист, который будет искать для компании блогеров СНГ. Фото: unsplash

Аналитики HeadHunter Северо-Запад составили список самых необычных и редких вакансий Санкт-Петербурга за май.

Об этом сообщает HeadHunter. Так в Северной столице ищут ТикТок-менеджера с актёрскими данными. Стоматологическая клиника ищет себе сторисмекера. FinTech нужен специалист, который будет искать для компании блогеров СНГ.

Благотворительному фонду в Петербурге требуется сотрудник, который будет обзванивать по базе компании, вести переговоры с клиентами. Инженер-прочнист требуется компании, занимающейся решением сложных промышленных инженерных задач. Зарплату предлагают до 90 тысяч.

Также служба соцмедсопровождения ищет в центр ищет переводчика языка жестов и обещает зарплату 50 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне назвали самые уважаемые профессии.