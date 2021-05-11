Россияне назвали самые уважаемые профессии

Россияне назвали самые уважаемые профессии
Также 27% опрошенных выразили уважение к пожарным. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Россияне рассказали, какую профессию уважают больше всего.

Самой уважаемой профессией жители России считают специальность врача — такого мнения придерживаются 59% опрошенных, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Далее следуют учителя (40 %) и спасатели (38 %). Также 27% опрошенных выразили уважение к пожарным, 26% — к ученым, 22% — к военнослужащих. В список уважаемых профессий среди россиян попали инженеры, летчики, машинисты, строители, а также шахтеры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата. Работодатели Санкт-Петербурга активны как никогда. В январе было размещено на 21% вакансий больше, чем в прошлом январе. В феврале и марте спрос также увеличился.

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