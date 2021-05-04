На рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата

Аналитики компании HeadHunter Северо-Запад рассказали о состоянии рынка труда в Петербурге по итогам первого квартала 2021 года. Работодатели Санкт-Петербурга активны как никогда. В январе было размещено на 21% вакансий больше, чем в прошлом январе. В феврале и марте спрос также увеличился.

В начале нынешнего года самыми востребованными стали продавцы, сообщает АБН. Также можно обратить внимание на то, что большую долю занимают начинающие специалисты. Уровень конкуренции в Петербурге уменьшается и на одно место претендуют 6 человек.

Больше всего конкуренция встречается у менеджеров, начинающих специалистов и студентов. Низкая активность работоискателей приводит к тому, что компании должны их лучше привлекать. Средняя зарплата в Северной столице — 55 тысяч рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Также эта сумма выше среднестатистической зарплаты по России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МВД назвали причины, по которым могут аннулировать российское гражданство.