В МВД назвали причины, по которым могут аннулировать российское гражданство

Иностранцы могут лишиться российского гражданства, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе либо если целью этого было осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны.

Факт использования подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-центр МВД.

Отмечается, что с начала прошлого года почти 280 человек были лишены ранее приобретённого гражданства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что законопроектом планируется запретить замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей.