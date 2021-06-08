В Петербурге опять растет заболеваемость COVID-19, впереди еще – Евро-2020

В Петербурге вовсю идет подготовка к чемпионату Европы по футболу на фоне подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 7 июня прирост за сутки составил 854 человека. Всего с начала пандемии в Северной столице заразиться успели 445 581 человек.

Ранее новый подъем заболеваемости COVID-19 объяснил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, рост заболеваемости связан с цикличностью вирусной активности.

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы», — заявил он.

Отметим, ранее специалисты Роспотребнадзора связывали рост заболеваемости с проведением массовых мероприятий на майские праздники. В июне при этом город уже успел принять Петербургский международный экономический форум, который собрал порядка пяти тысяч участников.

При этом уже 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, а 12 июня Северная столица примет первый матч. В городе ждут и российских и иностранных болельщиков.

Отметим, что к 7 июня за сутки от коронавируса скончались еще 40 человек. Петербург оказался на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.

Власти города продолжают призывать петербуржцев пройти вакцинацию от коронавируса. При этом губернатор Беглов уточнил, что Северная столица готова начать принимать иностранцев для вакцинации от коронавирусной инфекции. На прошлой неделе проработать такую возможность получил президент России Владимир Путин. Губернатор отметил, что на данный момент Петербург — единственный регион, где медицинский туризм является системной основой. Сегодня в Петербурге используют три препарата для вакцинации.