От коронавируса за сутки умерли 40 жителей Петербурга

В Петербурге выявили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге выявили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня, 7 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 40 случаев.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Нижегородская область. В Ленинградской области от умерли еще 10 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 14 620 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 124 117 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.