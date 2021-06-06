Россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования

Путешественники из России могут въезжать на территорию Черногории без ПЦР-теста на коронавирус, то есть как до пандемии. Об этом заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович.

По его словам, для российских туристов отменены различные ограничения. Кроме того, россиянам не нужны визы для въезда в страну.

Как сообщил ТАСС, министр также отметил, что Черногория готова наладить туристический поток таким, какой он был до пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.