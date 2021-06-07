Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности

Новый подъем заболеваемости COVID-19, который наблюдается в Северной столице, связан с цикличностью вирусной активности.

Об этом сообщил в эфире «Радио России» губернатор Петербурга Александр Беглов.

В России также хотят создать туры с прививкой от коронавируса для туристов. Губернатор поддержал идею и отметил, что Северная столица готова принимать иностранцев, планирующих сделать вакцинацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подтвердился у 9,5 тысяч человек. В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9429 человек. Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 135 866 человек.