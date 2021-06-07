В России за сутки коронавирус подтвердился у 9,5 тысяч человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 9,5 тысяч человек
В России выявили новые случаи заражения. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 9429 человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 135 866 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 330 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 124 117 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 6756 человек. Общее количество выздоровлений достигло 4 743 202 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва. Третье место у Московской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили посещать Черногорию без ПЦР-тестирования.

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