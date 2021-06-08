Беглов подтвердил готовность Петербурга начать вакцинацию иностранцев

Беглов подтвердил готовность Петербурга начать вакцинацию иностранцев
Беглов также напомнил, что за прошлую неделю в городе на Неве отметили рост заболеваемости ковидом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Северная столица готова начать принимать иностранцев для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что петербургские власти готовы выполнить поручение президента Владимира Путина и запустить платную вакцинацию для граждан других стран.

По словам главы города, на данный момент Петербург — единственный регион, где медицинский туризм является системной основой.

Беглов также напомнил, что за прошлую неделю в городе на Неве отметили рост заболеваемости ковидом. Он добавил, что у петербуржцев есть три препарата на выбор для вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России планирует начать вакцинацию мигрантов от коронавируса. Соответствующее поручение Путин дал 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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