Беглов подтвердил готовность Петербурга начать вакцинацию иностранцев

Беглов также напомнил, что за прошлую неделю в городе на Неве отметили рост заболеваемости ковидом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов также напомнил, что за прошлую неделю в городе на Неве отметили рост заболеваемости ковидом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Северная столица готова начать принимать иностранцев для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что петербургские власти готовы выполнить поручение президента Владимира Путина и запустить платную вакцинацию для граждан других стран.

По словам главы города, на данный момент Петербург — единственный регион, где медицинский туризм является системной основой.

Беглов также напомнил, что за прошлую неделю в городе на Неве отметили рост заболеваемости ковидом. Он добавил, что у петербуржцев есть три препарата на выбор для вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России планирует начать вакцинацию мигрантов от коронавируса. Соответствующее поручение Путин дал 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).