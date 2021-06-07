Правительство России планирует начать вакцинацию мигрантов от коронавируса

Кабинет министров России объявил о начале проработки поручения российского лидера Владимира Путина по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.

Так, первую очередь власти рассмотрят возможность проведения прививок трудовым мигрантам и иностранцам, которые находятся на территории России, сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Соответствующее поручение глава РФ дал 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Минздрава России назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей. По его словам, вакцинированному пациенту с COVID чаще всего не требуется госпитализация, так как болезнь переносится в легкой форме.