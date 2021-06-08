Началась проверка после того, как автоледи наехала на 4-летнего малыша

В Петербурге в Калининском районе правоохранители начали выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал малолетний ребенок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 7 июня примерно в 11 утра у дома на улице Карпинского 52-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Кашкай», наехала на 4-летнего мальчика.

Известно, что это произошло вне пешеходного перехода. Ребенок выбежал на проезжую часть дороги.

Мальчика с телесными повреждениями в состоянии средней тяжести пришлось госпитализировать в больницу.

По данному факту аварии началась проверка, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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