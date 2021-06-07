Пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской

Пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской
Таксист прокатил мужчину на капоте. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием пьяного водителя такси.

Авария случилась в понедельник, 7 июня, у дома №11 по Пулковской улице. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина в форме намеревался остановить нетрезвого водителя белого такси, сидя у него на капоте. Таксист игнорировал крики «пассажира», несколько раз поменял направление движения и в итоге врезался в столб.

Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, таксист отказался от медосвидетельствования, за что получил административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красном Селе пешеход прокатился на капоте. Как рассказали очевидцы, таким странным способом петербуржец добрался от города до Яльгелево — то есть, около восьми километров.

московский район новости СПб такси


 

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