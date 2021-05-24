Прокатила мужа: стали известны подробности езды на капоте авто в Красном Селе

Прокатила мужа: стали известны подробности езды на капоте авто в Красном Селе
Женщина везла супруга на капоте из Красного Села в Ленобласть. Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автоледи после ссоры прокатила мужа на капоте по трассе из пригорода Петербурга Красного Села в Ленобласть. Стали известны подробности поездки.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 23 мая. На появившихся в сети кадрах видно, как легковой автомобиль выехал с парковки, когда к нему подбежал мужчина. Он попытался остановить машину, а после лег на капот, однако автоледи это не смутило. Судя по дальнейшим кадрам, машина с пассажиром на капоте следует по трассе из Красного Села в 47-й регион.

Как сообщили «РИА Новости», по факту произошедшего ведется административное расследование.

«В Красном селе после распития спиртного произошла семейная ссора, после чего супруга вышла из дома и села за руль», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы поездки на капоте поделились кадрами случившегося в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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