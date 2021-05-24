В Красном Селе сняли машину, на капоте которой лежал мужчина

В Красном Селе сняли машину, на капоте которой лежал мужчина
Кажется, мужчина не пострадал. Фото: Вконтакте

«Пассажир» ехал на капоте около восьми километров.

В Красном Селе заметили машину, на капоте которой лежал мужчина. Таким образом он проехал восемь километров – от города до Яльгелево. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

На видеозаписи, которую опубликовали в интернете, видно, что мужчина подбегает к машине и пытается поговорить с водительницей. Она, видимо, избегала диалога, поэтому решила уехать с парковки. Преследователь не растерялся и улегся на капот автомобиля. Женщина за рулем набрала скорость, но это мужчину тоже не смутило. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обводном канале из-за аварии у иномарки вздыбился капот.

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