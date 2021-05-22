На Обводном канале из-за аварии у иномарки вздыбился капот

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало мешать движению автомобилей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе Северной столицы случилась авария. ДТП произошло на пересечении набережной Обводного канала и Рыбинской улицы.

Две черные иномарки перегородили одну из полос движения, в связи с чем объезд стал возможен только по левой полосе.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате происшествия. Потому как «нос» одной из иномарок снесен, кроме того его капот вздыбился от удара.

Кроме того, на месте происшествия, судя по опубликованному очевидцем происходящего снимку, не замечено ни машин скорой медицинской помощи, ни сотрудников Госавтоинспекции.

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