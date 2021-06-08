У доцента «Университета гражданской авиации» мошенники украли более миллиона рублей

В Петербурге в Кировском районе города у 77-летней женщины, являющейся доцентом «Университета Гражданской авиации» украли более 1 млн 18 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина обратилась в полицию накануне, 7 июня. Она сообщила, что в этот же день ей на мобильный телефон позвонили с нескольких номеров.

Злоумышленники по довольно распространенной схеме обманули пенсионерку.

Мошенники представились сотрудниками службы безопасности нескольких банков и объяснили, что со счетами женщины происходят подозрительные действия, поэтому деньги в срочном порядке необходимо перевести на «безопасные счета».

Тогда же 77-летняя женщина и перевела на указанные ей неизвестными счета 1 018 260 рублей.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге «лжеполиция» выманила у женщины почти миллион рублей.