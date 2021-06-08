Детский сад на Приморском шоссе пообещали взорвать из-за долгов коллекторам

Детский сад на Приморском шоссе пообещали взорвать из-за долгов коллекторам
Коллекторы угрожали взорвать детский сад. Фото: google.maps

В Курортном районе Петербурга полиция проверяла детский сад на наличие взрывчатки. Неизвестный угрожали взорвать детсад из-за долгов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 11:20 в полицию позвонила заведующая детского сада №27 на Приморском шоссе. Она сообщила, что ежедневно ей на телефон поступают угрозы из-за долгов преподавателя по физкультуре, которая работает в детском саду. Женщина не возвращала микрозайм в одну из компаний.

Полиция вместе с кинологами проверили детский сад и территорию вокруг него. Взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли. На полчаса из детского сада вывели 142 человека.

Стражи порядка выяснили, что номер телефона, с которого поступали угрозы, принадлежит жительнице Москвы. Но на момент происшествия сам телефон был в Нижнем Новгороде. Местные правоохранители задержали 25-летнего мужчину. Его опросили и отпустили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитый зятем пенсионер в Петербурге отсудил компенсацию морального вреда.

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