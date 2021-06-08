Таксист-мигрант изнасиловал пассажирку на Дыбенко

Гражданина Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки. Он жил и работал в Петербурге без регистрации.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru., в понедельник днем 27-летняя жительница Петербурга вызвала полицию. Она сообщила, что около четырех утра ее изнасиловал неизвестный мужчина в автомобиле такси. Это случилось у дома №6 по улице Дыбенко.

Подозреваемого задержали на проспекте Большевиков. Им оказался 21-летний гражданин Узбекистана, у которого не было регистрации.

Мигранта доставили в отдел, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция предполагает, что в преступлении участвовали и другие лица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге.