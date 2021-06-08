Стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге

Стали известны подробности обнаружения двух трупов в тату-салоне в Петербурге
Трупы из тату-салона отправили в морг. Фото: Baltphoto

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Северной столицы на улице Жуковского, дом 4 в пирсинг-салоне нашли два трупа.

Выяснилось, что без признаков жизни были найдены тела двух молодых парней 23-х и 22-х лет. Первый оказался уроженцем Сочи, а второй Вологодской области.

В данный момент трупы отправлены в морг, чтобы выяснить причины смерти молодых людей.

Отмечается, что с места происшествия изъяты шесть полимерных свертков с остатками неизвестного вещества, мобильный телефон, следы рук, трубка для курения и биоматериалы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акватории реки Фонтанки заметили плавающий труп нерпы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

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