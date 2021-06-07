В акватории Фонтанки заметили плавающий труп нерпы

Сегодня днем петербуржцы заметили среди плавающего мусора на реке Фонтанке тело нерпы.

Об этом стало известно в понедельник, 7 июня. Кадрами с места происшествия очевиды поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

По виду стало ясно — животное мертво. В комментариях пользователи предположили, что нерпа отравилась, другие уверены, что она попала под лопасти судна. Большинство при этом поддержало версию с тем, что зверь наелся отходов, судя по состоянию воды, заполоненной мусором.

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