У Суздальского озера нашли южноамериканскую рыбу

У Суздальского озера нашли южноамериканскую рыбу
Рыба. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге на берегу Нижнего Суздальского озера обнаружили загадочную рыбу. Очевидцы сообщили, что это кольчужный сом карачама, обитающий в Южной Америке.

Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта. Кадрами улова пользователи соцсети «ВКонтакте» поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Маленькие кольчужные сомы живут в маленьких речках, а в реках побольше живут уже серьезные карачамы, внушающие уважением всем перуанцам», — написал автор записи.

Он также отметил, что их называют карачама-мама. В комментариях пользователи добавили, что таких рыб порой покупают для аквариумов, и они способны достигать больших размеров, однако в холодных условиях не выживают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с тремя машинами на КАД. Одна из легковушек улетела в канаву.

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