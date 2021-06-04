В Шушарах обнаружили труп матери троих детей

В Петербурге в Пушкинском районе города было найдено тело 35-летней женщины, у которой было трое детей.

О том, что в Шушарах в квартире был обнаружен труп сообщает 78.ru, ссылаясь на слова 22-летнего сожителя женщины.

Известно, что в жилище, где нашли труп, был бытовой беспорядок. В квартире жили четверо животных — две кошки и две собаки.

Кроме того, на экспертизу из квартиры забрали курительные трубки и порошкообразное вещество белого цвета. В данный момент уточняются все подробности случившегося.

Сообщается, что умершая имела звание капитана полиции. У женщины осталось трое детей от двух мужей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп.