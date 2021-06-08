Пенсионерка погибла под колесами «Мерседеса» на трассе «Скандинавия»

На трассе «Скандинавия» автомобиль сбил пожилую женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось утром 7 июня на 161-м километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе. Автомобиль «Мерседес Бенц» сбил 66-летнюю женщину, которая хотела перейти трассу вне зоны пешеходного перехода. За рулем сидел 23-летний водитель.

Пенсионерка получила тяжелые травмы. Она скончалась еще до прибытия бригады скорой помощи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась проверка после того, как автоледи наехала на 4-летнего малыша. Ребенок выбежал на проезжую часть дороги.