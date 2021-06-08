Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве

Денежные средства от противоправной деятельности он тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Денежные средства от противоправной деятельности он тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти завершило расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего псевдобизнесмена в хищении денежных средств предпринимателей.

Следствие установило, что злоумышленник выдавал себя за владельца крупной иностранной компании и убеждал потенциальных инвесторов вложить деньги в якобы выгодный проект по приобретению серверного оборудования и дальнейшей сдаче его в аренду.

На каждого бизнесмена фигурант заранее собирал финансовое досье, определяя уровень платежеспособности. На основании этой информации он назначал цену товара, которая варьировалась от 6,5 до 10 млн рублей. Получив деньги, он предоставлял покупателям поддельные документы о приобретении оборудования на их имя.

Пытаясь отвести подозрения, обвиняемый выплатил дивиденды одному из инвесторов, взяв их из суммы, вложенной другим потерпевшим. Еще одному клиенту, по версии следствия, злоумышленник пообещал оказать содействие в покупке дорогостоящего автомобиля по дисконту в Европе. Получив от него 10 млн рублей, он перестал выходить на связь.

Следствие установило четверо потерпевших от противоправной деятельности фигуранта. Причиненный им ущерб превысил 42 млн рублей.

Мужчину задержали в городе Санкт-Петербурге зимой прошлого года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции и регионального УФСБ по делу об использовании поддельного документа. Тогда автомобиль «БМВ», под управлением мужчины в форменном обмундировании сотрудника ФСБ России, остановили инспекторы дорожно-патрульной службы на Богатырском проспекте.

Полицейские выяснили, что гражданин объявлен в розыск правоохранительными органами одного из сопредельных государств как обвиняемый в мошенничестве. В ходе дальнейшего разбирательства установили его причастность к мошенничеству в отношении инвесторов на территории северной столицы.

По предварительным данным, денежные средства от противоправной деятельности он тратил на аренду коттеджей, элитные иномарки, предметы роскоши и организацию досуга.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ и частью 3 статьи 327 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуацию со введением повышенной готовности из-за радиации прокомментировал вице-губернатор по безопасности.