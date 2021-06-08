Ситуацию со введением повышенной готовности из-за радиации прокомментировал вице-губернатор по безопасности

Михаил Ильин объяснил, что повышенного уровня радиации в Кузьмолово нет. Фото: pixabay.com

Михаил Ильин объяснил, что повышенного уровня радиации в Кузьмолово нет. Фото: pixabay.com

Ситуацию со введением повышенной готовности во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Кузьмолово прокомментировал вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

Напомним, что с 10 утра 8 июня в Кузьмоловском городском поселении Ленобласти во Всеволожском районе ввели режим повышенной готовности в связи с радиационной опасностью. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

«Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность», — отметил Михаил Ильин.

Также вице-губернатор добавил, что данный режим вводится, чтобы держать на контроле обстановку на территории Кузьмолово. Для этого будут использованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки.

Кроме того, Михаил Ильин заявил, что превышений радиационного фона не отмечено. При этом, жителей Кузьмолово будут ежедневно информировать по данному вопросу.

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