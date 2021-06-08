«Солярис» перевернулся на перекрестке Гражданского и Луначарского

В Калининском районе утром 7 июня случилась автомобильная авария с «перевертышем».

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Гражданского и Луначарского проспектов.

Там столкнулись иномарки Hyundai Getz и Hyundai Solaris. Из-за столкновения последний автомобиль отбросило и перевернуло. Сейчас он лежит на перекрестке на крыше.

Информации о пострадавших нет. Экстренных служб на месте происшествия не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка погибла под колесами «Мерседеса» на трассе «Скандинавия». Автомобиль «Мерседес Бенц» сбил 66-летнюю женщину, которая хотела перейти трассу вне зоны пешеходного перехода. За рулем сидел 23-летний водитель.