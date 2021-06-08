Расширение льготного проезда и поддержка ярмарок: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа

Расширение льготного проезда и поддержка ярмарок: в Петербурге пройдет заседание ЗакСа
ЗакС СПб. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Петербургские депутаты готовятся к очередному заседанию Законодательного Собрания. В повестке дня – несколько законопроектов, в том числе о поддержке ярмарок в Северной столице и о расширении льготного проезда.

Изменения в закон о «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на ярмарках на территории Санкт-Петербурга» депутаты рассмотрят в первом чтении в среду, 9 июня.

Как отмечают авторы законодательной инициативы, ярмарки нередко – единственный канал сбыта продукции для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

«На сегодняшний день Санкт-Петербург столкнулся с проблемой проведения крайне низкого числа ярмарок, а в отдельных районах города — полного отсутствия. Сложившаяся ситуация вызвана недостатком территорий для проведения ярмарок, а также кратковременными сроками их проведения», — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что по закону организация ярмарок сегодня допускается на участках, которые включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, на срок не более 30 дней в квартал. Депутаты предлагают увеличить эти сроки до 60 дней в квартал.

Ожидается также, что завтра депутаты примут проект постановления об обращении к губернатору. Обратиться к Александру Беглову хотят для расширения перечня автобусных маршрутов и межмуниципальных маршрутов перевозок Ленобласти для петербуржцев, которые получают пенсии, а также для мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора.

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