Депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора

Депутат Сергей Соловьев решил заняться судьбой Апраксина двора
Вице-спикер ЗакСа отметил, что исторический памятник XVIII века буквально погибает на глазах. Фото: скриншот страницы Сергея Соловьева в ВК

Команда заместителя председателя Законодательного Собрания Петербурга Сергея Соловьева собирает мнения горожан о будущем Апраксина двора.

Петербуржцы уже неоднократно обращались к властям с просьбой повлиять на тревожную ситуацию, сложившуюся вокруг Апраксина двора. История наконец получила продолжение.

На очередном приеме жители города посоветовали заместителю председателя ЗакСобрания Сергею Соловьеву, главе МО Сенной округ Наталии Астаховой и депутату этого образования Вадиму Пономарёву лично сходить в Апраксин двор и убедиться, что ситуация все же требует срочного вмешательства властей.

Во время визита на местный «Черкизон», как его порой называют в историческом центре, они увидели грязь, разбитые корпуса, несоблюдение правил торговли и чудовищную антисанитарию.

Заместитель председателя Законодательного Собрания отметил, что исторический памятник XVIII века буквально погибает на глазах.

«В нынешнем виде Апраксин двор снижает доверие граждан к органам государственной власти. В нем откровенные нарушения общественного порядка, навязчивые средневековые формы продажи товара, карманные кражи, распространение наркотиков, случаи насилия, драки и убийства. Апраксин двор пока остается своеобразной черной дырой, дном, анклавом в историческом центре Петербурга, где систематически нарушается общественный порядок и не действуют светские законы. Да, небольшие улучшения есть. Но их мало. А чтобы понять, каким должен быть Апраксин двор в будущем, моя команда начинает сбор мнений по этому вопросу. Каким он, на ваш взгляд, должен быть, наш Апраксин двор? А ещё раз в месяц мы будем совершать рабочие визиты в Апраксин двор, чтобы следить улучшается ли ситуация», — заявил Соловьев после посещения двора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Апраксином рынке задержали порядка 15 мигрантов без документов.

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