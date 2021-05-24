На Апраксином рынке задержали порядка 15 мигрантов без документов

На Апраксином рынке задержали порядка 15 мигрантов без документов
Профилактический рейд на Апрашке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Апраксином дворе в Петербурге прошла проверка миграционного законодательства. Сотрудники правопорядка увезли в отдел порядка 15 сотрудников рынка.

Рейд прошел в понедельник, 24 мая. Утром полиция и Росгвардия перекрыли вход в Апраксин двор с Садовой улицы. Никого не впускали и не выпускали.

Как сообщила «Фонтанка», к часу дня правоохранители увезли порядка 15 человек, их документы вызвали вопросы.

К одному из досматриваемых полицейские вызывали скорую: ему стало плохо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России появится специальный правовой режим для мигрантов

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