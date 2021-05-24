В Петербурге силовики проверяют мигрантов в Апраксином дворе

Полиция Северной столицы организовала внеплановую проверку мигрантов в Апраксином дворе.

Полиция и Росгвардия перекрыли вход в Апраксин двор с Садовой улицы, сообщает 78.ru. Сейчас вход на рынок закрыт, ничего не работает. Органы не дают никому попасть в Апраксин двор или выйти из него.

Проверка будет до середины дня. Результаты появятся позже. Уже увезли около 10 мигрантов, ещё столько же проходят проверку. Рядом с двором стоит автозак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан уроженец Таджикистана, пристававший в лифте к 8-летней девочке. В Северной столице задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. Следственными органами СК России по городу возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера».