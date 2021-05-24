В Петербурге силовики проверяют мигрантов в Апраксином дворе

В Петербурге силовики проверяют мигрантов в Апраксином дворе
Мигранты в Московском районе. Фото: скрин видео пресс-службы ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Северной столицы организовала внеплановую проверку мигрантов в Апраксином дворе.

Полиция и Росгвардия перекрыли вход в Апраксин двор с Садовой улицы, сообщает 78.ru. Сейчас вход на рынок закрыт, ничего не работает. Органы не дают никому попасть в Апраксин двор или выйти из него.

Проверка будет до середины дня. Результаты появятся позже. Уже увезли около 10 мигрантов, ещё столько же проходят проверку. Рядом с двором стоит автозак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан уроженец Таджикистана, пристававший в лифте к 8-летней девочке. В Северной столице задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. Следственными органами СК России по городу возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера».

апраксин двор мигранты полиция росгвардия санкт-петербург


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардейцы задержали пьяного самокатчика, который сбил ребенка на Большой ...
Ученый объяснил уникальность Охтинского мыса, из-за которого градозащитники ...
Наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве
Врачи спасают подростка, который утром попал под поезд в метро Петербурга
Абсолютно заслуженная позиция: Игорь Муравьёв – о Ленобласти в ТОП-10 ...
Таксист напал на петербуржца с перцовым баллончиком и оставил без телефона
Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
В Петербург поступила первая партия «КовиВака»: что нужно знать о новой вакцине