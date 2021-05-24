Задержан уроженец Таджикистана, пристававший в лифте к 8-летней девочке

Мужчина совершил иные действия сексуального характера по отношению к 8-летней девочке в лифте. Фото: Pixabay

Мужчина совершил иные действия сексуального характера по отношению к 8-летней девочке в лифте. Фото: Pixabay

В Северной столице задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает СК по Петербургу.

Следственными органами СК России по городу возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера».

После того, как следствие провело ряд действий и оперативно-розыскных мероприятий, то вместе с сотрудниками полиции был задержан 35-летний уроженец Таджикистана.

По информации следствия, подозреваемый 23 мая текущего года в лифте, расположенном в одном из домов Красногвардейского района по Чарушинской улице, с применением физической силы, совершил в отношении 8-летней девочки действия сексуального характера.

В данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, и предъявлении ему обвинения.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о других случаях насильственных действиях в отношении несовершеннолетних.