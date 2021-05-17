В Петербурге дворника подозревают в насилии над 11-летней, школьница обвинила отчима в домогательствах, а студент надругался над дочерью своей подруги

В Северной столице, к сожалению, регулярно вскрываются случаи насильственных действий в отношении несовершеннолетних. И минувшие выходные не стали исключением.

Так, около полудня 15 мая полицию Василеостровского района обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в телефоне своей 11-летней дочери нашла переписку с подругой, в которой девочка рассказала о домогательствах со стороны 49-летнего дворника. Инцидент произошел в начале мая, когда она возвращалась домой из школы.

Уже в день обращения матери пострадавшей школьницы правоохранители задержали в Пулково подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный гражданин Узбекистана. Возбуждено уголовное дело.

За выходные полицейские раскрыли еще три давних случая насильственных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних. В частности, на Купчинской улице задержали 21-летнего петербуржца, который в 2017 году, по версии следствия, развратил 6-летнюю дочь своей подруги.

Кроме того, задержанный 30 мая прошлого года 33-летний рок-музыкант, которого подозревают в четырех случаях связи с несовершеннолетними, оказался дополнительно изобличен в еще двух преступных эпизодах: с 1 августа 2018 по 12 апреля 2018, а также с 10 августа 2019 по 27 мая прошлого года он систематически развращал двоих девочек, 13 и 14 лет. Музыкант продолжает находиться под стражей.

Аналогичные неприятные подробности вскрылись и в деле 48-летнего петербуржца, который, по версии правоохранителей, причастен к трем эпизодам развратных действий в отношений детей. Оказалось, жертвой мужчины стала еще одна 14-летняя девочка.

Напомним, однако, что иногда школьники пользуются доверием взрослых в корыстных целях. Так, 13 мая 10-летняя девочка обратилась в полицию, пожаловавшись на отчима, который якобы насиловал её на протяжении 2,5 лет. Правда, позже оказалось, что мужчина в воспитательных целях ограничил школьнице доступ в интернет и время прогулок, а падчерица решила отомстить ему столь изощренным образом.

Но отметим, что как бы то ни было, игнорировать подобные заявления со стороны детей нельзя: лучше разобраться в ситуации детально, даже если она — выдумка.